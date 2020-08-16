Новая функция в браузере Chrome сэкономит заряд батареи ноутбука

Речь идёт о метатегах, который позволят веб-сайтам переходить в режим экономии энергии. Например, будут замедляться выполнение скриптов, снижаться частота кадров и др. Сообщается, что опция будет отвечать и пользовательским предпочтениям, и даже состоянию ноутбука (например, при низком уровне заряда батареи).

Функция может быть полезна, если необходимо продлить автономность компьютера при длительном видеозвонке. Особенно будут рады пользователи, которые не слишком важна скорость загрузки страниц, но зато важна долгая работа ноутбука.

К сожалению, пока неизвестно, когда новая опция появится в стабильной версии браузера. Кроме того, она будет зависеть от того, использует ли тот или иной сайт соответствующие метатеги.