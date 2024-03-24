Новая серия Lenovo ThinkPad L получила дизайн с экранами 16:10 и USB4

Новые ноутбуки серии L позаимствовали дизайн у недавно выпущенной серии ThinkPad T 2024. В том числе более удобная раскладка клавиатуры с поменянными местами клавишами Ctrl/Fn и тактильными метками для улучшения слепого набора текста. Тачпад также увеличился в размерах.

Что касается процессоров, то ThinkPad серии L оснащаются процессорами Intel Core Ultra, предлагая варианты серий U и H. Поклонники AMD также будут рады увидеть обновление: в новых моделях процессоры Ryzen 7030 заменены на Ryzen 7035. Это обновление открывает такие возможности, как память DDR5, хранилище PCIe NVMe Gen 4 и подключение USB4. Интегрированная графика также получила обновление, перейдя от Vega к более мощной архитектуре RDNA2.

Память можно расширить до 64 ГБ с помощью двух слотов DDR5-SO-DIMM в моделях L14 G5 и L16 G1. Объем памяти также увеличился: серия L вернулась к более крупным накопителям M.2 2280. Аккумуляторы предлагаются емкостью 46,5 или 57 Вт-ч.

Разрешение дисплея обоих ноутбуков по-прежнему ограничено 1920×1080. Однако L14 G5 имеет более яркую основную панель благодаря новой пленке, увеличивающей яркость с 300 до 400 нит.

AMD-версии ThinkPad L14 G5 и L16 G1 появятся в марте этого года, а их стартовая цена составит 999 долларов. Тем, кому нужны модели Intel, придется подождать до апреля, их базовая цена составит 1 179 долларов.