Новая видеокарта RTX 3060 позволит добывать криптовалюту на ноутбуках

Китайский тестировщик добился от GeForce RTX 3060 показателя в 49 MH/s (мегахэш/сек). H/s — это единица измерения для вычислительной мощности оборудования, участвующего в майнинге. Энергопотребление видеокарты при этом составило примерно 105 Вт. Стоит отметить, что сначала энтузиаст разогнал 6 ГБ памяти RTX 3060 до эффективных 17 ГГц. Графическое ядро работало на частоте 1567 МГц.

Результат RTX 3060 очень неплохой. Например, настольные RTX 3060 Ti и RTX 3070 выдают около 60-65 MH/s.