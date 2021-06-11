Новейший MacBook Air на фирменном процессоре Apple M1 продают по минимальной цене

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Новейший MacBook Air на фирменном процессоре Apple M1 продают по минимальной ценеМенее 82 тысяч рублей
В официальном магазине Tmall на AliExpress стартовала временная распродажа новейшего MacBook Air с процессором M1. Ноутбук можно купить почти на 20 тысяч рублей дешевле.
На странице ноутбука указано, что в обычное время он стоит 99 990 рублей. Tmall снижает цену до 89 991 рубля. А вместе с промокодом «TECHBOOST8000», который нужно указать в корзине, итоговая стоимость составляет 81 991 рубль. На момент публикации новости всё это работает:
На Яндекс.Маркете цены на тот же ноутбук стартуют с более высокой отметки. В Tmall предлагается версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Магазин утверждает, что закупает товар у официальных поставщиков и отправляет его со склада в Москве. Купленные устройства подлежат гарантийному обслуживанию в официальных сервисных центрах.