Новейший MacBook Air на фирменном процессоре Apple M1 продают по минимальной цене

На Яндекс.Маркете цены на тот же ноутбук стартуют с более высокой отметки. В Tmall предлагается версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Магазин утверждает, что закупает товар у официальных поставщиков и отправляет его со склада в Москве. Купленные устройства подлежат гарантийному обслуживанию в официальных сервисных центрах.