Новейший MacBook Air распродадут по минимальной цене

Сообщается, что распродажа начнётся 26 июля в 09:59 по московскому времени. Продлится она до 31 июля. Промокод «WOW4U15000» даёт скидку в 15 тысяч рублей на ноутбук. Вместе с купонами итоговая цена должна составить 88 752 рубля. Пока купонов на странице макбука нет. Вероятно, они появятся завтра. Промокод уже работает и даёт в корзине такую стоимость: