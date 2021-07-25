Новейший MacBook Air распродадут по минимальной цене

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:29
Новейший MacBook Air распродадут по минимальной ценеАкция стартует 26 июля
В официальном магазине Tmall на AliExpress с завтрашнего дня стартует распродажа последних MacBook Air на фирменном процессоре Apple M1.
Сообщается, что распродажа начнётся 26 июля в 09:59 по московскому времени. Продлится она до 31 июля. Промокод «WOW4U15000» даёт скидку в 15 тысяч рублей на ноутбук. Вместе с купонами итоговая цена должна составить 88 752 рубля. Пока купонов на странице макбука нет. Вероятно, они появятся завтра. Промокод уже работает и даёт в корзине такую стоимость:
По акции предлагается версия MacBook Air 13 с SSD на 512 ГБ. Цены на такой на официальном сайте Apple начинаются со 124 990 рублей. В других магазинах, конечно, можно найти дешевле. Но Tmall, похоже, предлагает самую низкую цену.