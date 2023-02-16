Новенький Ryzen 7 7730U лишь на 3,2% быстрее Ryzen 7 5825U

Ryzen 7 7730U представляет из себя 8-ядерный процессор на базе архитектуры Zen3 под кодовым названием "Barcelo-R". Причина такого сравнения проста: оба процессора используют архитектуру Zen3, имеют одинаковую конфигурацию CPU, и даже используют одинаковые тактовые частоты 2,0/4,5 ГГц.

Так что даже если Ryzen 7 7730U и и выглядит как совершенно новый процессор, на самом деле этого всего лишь Ryzen 7 5825U, на который “наложили свежую краску”.