Новенький Ryzen 7 7730U лишь на 3,2% быстрее Ryzen 7 5825U

Новенький Ryzen 7 7730U лишь на 3,2% быстрее Ryzen 7 5825UИ то это может быть погрешностью
Мобильный AMD Ryzen 7 7730U объявился с результатами бенчмарка PassMark, где он показал себя чуть лучше Ryzen 7 5825U (всего на 3-4% быстрее). При этом Ryzen 7 7730U был выпущен в январе этого года, а 5825U вышел год назад.
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Ryzen 7 7730U представляет из себя 8-ядерный процессор на базе архитектуры Zen3 под кодовым названием "Barcelo-R". Причина такого сравнения проста: оба процессора используют архитектуру Zen3, имеют одинаковую конфигурацию CPU, и даже используют одинаковые тактовые частоты 2,0/4,5 ГГц.
Так что даже если Ryzen 7 7730U и и выглядит как совершенно новый процессор, на самом деле этого всего лишь Ryzen 7 5825U, на который “наложили свежую краску”.
PassMark
Ryzen 7 7730U оказался на 4% быстрее в однопоточном тесте и на 3% в многоядерном, нежели его годовалая версия. Однако эти данные основаны только на двух тестах, в то время как результат 5825U включает 255 тестов, поэтому результаты вполне могут быть погрешностью.