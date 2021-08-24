Новые Apple MacBook Pro станут ещё дороже

Также информатор заявил, что обе новых модели ноутбука — и 14-дюймовая, и 16-дюймовая — будут показывать одинаковую производительность. А всё потому, что оба устройства получат чип M1X.

В настоящее время 16-дюймовый MacBook Pro имеет более высокий уровень производительности по сравнению с 13-дюймовыми моделями. у него установлены более мощные процессоры Intel, а также лучше система охлаждения.

Что касается цены, то стоит напомнить: стоимость 13-дюймовый MacBook Pro с чипом M1 начинается с $1299. Новый 14-дюймовый ноутбук будет даже дороже. Цены на него могут начинаться примерно с $2000.

Инсайдер, который предоставил эту информацию, ранее давал корректные сведения.