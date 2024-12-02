Новые доказательства глобального выхода Xiaomi Pad 7 Pro: сертификация TDRA

Опубликовано 02 декабря 2024, 15:451 мин.
Новые доказательства глобального выхода Xiaomi Pad 7 Pro: сертификация TDRAСроки не известны
Новейшие планшеты Xiaomi, Xiaomi Pad 7 и Xiaomi Pad 7 Pro, как ожидается, скоро выйдут на мировой рынок, о чем рассказывают СМИ. После того как в прошлом месяце они были представлены в Китае, их глобальные варианты появились на сайте сертификации TDRA. Планшеты получили номера моделей 2410CRP4CG (Pad 7) и 24091RPADG (Pad 7 Pro).
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В дополнение к листингу TDRA, Xiaomi Pad 7 также был сертифицирован индийским BIS. Согласно сертификатам, оба планшета будут поставляться только в версии с поддержкой Wi-Fi. Однако подробности о глобальных спецификациях остаются скудными. Вполне вероятно, что глобальные варианты будут иметь схожие характеристики с китайскими версиями.
Основные характеристики Xiaomi Pad 7 Pro включают: дисплей 11.2 дюйма, IPS LCD, 2136×3200 пикселей, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оперативная память до 12 ГБ и поддержка быстрой зарядки до 67 Вт.