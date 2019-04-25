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Новые игровые ноутбуки ASUS получили беспроводной ключ для сокрытия «взрослого» контента

ROG Keystone позволяет сохранить настройки ноутбука
Компания ASUS представила новые игровые ноутбуки. Среди них модели линейки ROG Strix, интересные наличием специального беспроводного ключа ROG Keystone, который позволяет хранить настройки и зашифрованные данные.

ASUS ROG Strix Hero III и Scar III работают на процессоре Intel Core девятого поколения (i9-9980H) и видеокарте NVIDIA RTX 2070. Дисплей имеет характеристики 240 Гц /3 мс. Как заявляет компания, устройства оснащены продвинутой системой охлаждения для комфортного гейминга.

Ещё одна модель линейки ROG Strix G имеет менее серьёзные характеристики: 144 Гц для дисплея и процессор Intel Core i7.

Наиболее интересен в новинках Hero III и Scar III беспроводной ключ ROG Keystone, позволяющий хранить настройки ноутбука. Это, по сути, NFC-метка, которая содержит накопитель для зашифрованных данных. Когда вставляешь ключ, в ноутбуке появляются сохранённые ранее настройки. Также с помощью ROG Keystone можно получить доступ к заранее скрытому разделу на SSD, где пользователь может хранить любую информацию, которую не хочет показывать другим.

Помимо этого, в ноутбуках серии Strix можно будет включить отображение цифровой клавиатуры Numpad прямо на тачпаде.

В России цена Strix Hero III и Scar III начинается от 107 990 рублей, Strix G — от 74 990 рублей.

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ROG Keystone

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