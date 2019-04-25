Новые игровые ноутбуки ASUS получили беспроводной ключ для сокрытия «взрослого» контента

ASUS ROG Strix Hero III и Scar III работают на процессоре Intel Core девятого поколения (i9-9980H) и видеокарте NVIDIA RTX 2070. Дисплей имеет характеристики 240 Гц /3 мс. Как заявляет компания, устройства оснащены продвинутой системой охлаждения для комфортного гейминга.

Ещё одна модель линейки ROG Strix G имеет менее серьёзные характеристики: 144 Гц для дисплея и процессор Intel Core i7.

Наиболее интересен в новинках Hero III и Scar III беспроводной ключ ROG Keystone, позволяющий хранить настройки ноутбука. Это, по сути, NFC-метка, которая содержит накопитель для зашифрованных данных. Когда вставляешь ключ, в ноутбуке появляются сохранённые ранее настройки. Также с помощью ROG Keystone можно получить доступ к заранее скрытому разделу на SSD, где пользователь может хранить любую информацию, которую не хочет показывать другим.

Помимо этого, в ноутбуках серии Strix можно будет включить отображение цифровой клавиатуры Numpad прямо на тачпаде.

В России цена Strix Hero III и Scar III начинается от 107 990 рублей, Strix G — от 74 990 рублей.