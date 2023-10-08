Новые MacBook получат более яркие miniLED-светодиоды

Ожидается, что в новых MacBook Pro будет применена технология подсветки mini-LED, которая позволит увеличить яркость дисплея на 10% по сравнению с предыдущим поколением. Интересно, что повышение яркости не направлено на создание ощутимо более ярких дисплеев. Вместо этого она позволит сохранить прежний уровень яркости, потребляя при этом меньше энергии и тем самым увеличивая время автономной работы.

Хотя эти заявления соответствуют эволюции дисплейных технологий Apple, возникли сомнения относительно сроков запуска, предложенных DigiTimes. В начале года Apple обновила 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro, оснастив их чипами M2 Pro и M2 Max, и большинство слухов указывает на то, что выпуск обновленных моделей состоится лишь в следующем году.

Марк Гурман из Bloomberg и аналитик Apple Минг-Чи Куо также прогнозируют выпуск новых версий MacBook Pro с обновленными чипами M3 Pro и M3 Max в 2024 году.