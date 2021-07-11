Новые MacBook Pro получат веб-камеру с высоким разрешением

Стоит отметит, что самый последний iMac уже оснащён веб-камерой разрешением 1080p. А вот ноутбуки Apple такой роскошью пока не обладают. О последних моделях MacBook компания говорила, что качество изображения на вебке улучшилось за счёт платформы M1. В любом случае, увеличение разрешения — это куда более правильное решение.

Издание MacRumors отмечает, что инсайдер, поделившийся этой информацией, и раньше предоставлял точные сведения. То есть ему можно доверять.