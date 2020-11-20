Новые MacBook с процессором M1 оказались почти неотличимы от старых

Стоит отметить, что в новом MacBook Air всё-таки нет активного элемента системы охлаждения, поэтому он работает бесшумно. В остальном ноутбук практически неотличим от старой модели. То есть в нём, по сути, заменили только вентилятор на радиатор и установили процессор M1 вместо Intel.

В MacBook Pro изменений и того меньше: заменили только процессор. То есть система охлаждения осталась такой же — у вентилятора совпадает даже маркировка.

Журналисты пришли к выводу, что Apple решила пойти по пути наименьшего сопротивления. Создавать новые корпус, печатные платы слишком затратно. А заменить один процессор достаточно просто.