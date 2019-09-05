Новые ноутбуки Lenovo сами ставят фильм на паузу, когда вы отходите за пивом

Ноутбуки поддерживают новые функции для голосового помощника Alexa. Согласно пресс-релизу компании, Alexa теперь отвечает на просьбы пользователя, даже когда ноутбук заблокирован (должна быть открыта крышка).
14-дюймовая модель Yoga C940 имеет полностью металлический корпус, защитную шторку TrueBlock Privacy для веб-камеры и перо, которое вставляется в специальный разъём в ноутбуке, где осуществляется его зарядка. Поддерживает биометрическую аутентификацию Windows Hello. Работает устройство на процессоре Intel Core i7 10 поколения, при этом его автономность составляет 17,5 часов с разрешением Full HD и 10,5 часов — с UHD.
14-дюймовый ноутбук Yoga S740 также построен на Intel Core 10 поколения. Весит он всего 1,4 килограмма. Оснащён ИК-камерой, которая мгновенно обнаруживает отсутствие пользователя перед экраном и выходит из системы, защищая данные. Если же проигрывается видео, и ноутбук видит, что человек не находится не рядом, компьютер ставит видео на паузу и автоматически начинает его воспроизведение, когда владелец возвращается.
Yoga S740 может сам контролировать систему охлаждения при помощи машинного обучения. Способен работать от одной подзарядки 14 часов в Full HD разрешении. Также Lenovo показала модели Yoga C940 и Yoga S740 с 15 дюймами экрана и процессорами Intel Core 9 поколения.
Ещё один ноутбук — Yoga C740 доступен тоже в двух версиях: 14- и 15-дюймовой. Он, в целом, мало чем отличается от предыдущих моделей. Работает на Intel Core i7 10 поколения. Ноутбук с экраном поменьше может продержаться без зарядки 13 часов, а тот, что с экраном побольше — 15 часов.
Помимо этого компания представила 13-дюймовый ноутбук Yoga C640 на процессоре Intel Core i7 10 поколения, способный работать до 20 часов в автономном режиме.
В странах Европы 14-дюймовая версия Lenovo Yoga C940 начнёт продаваться с сентября по цене 1499 евро, а 15-дюймовая — с октября по 1899 евро. Yoga S740 обойдётся дешевле: 14-дюймовая модель — в 899 евро, а 15-дюймовая — 1399 евро (старт продаж в сентябре). Обе версии Lenovo Yoga C740, а также C640 можно будет купить за 899 евро. Последний будет доступен в официальных магазинах с октября.