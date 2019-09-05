Новые ноутбуки Lenovo сами ставят фильм на паузу, когда вы отходите за пивом

Ноутбуки поддерживают новые функции для голосового помощника Alexa. Согласно пресс-релизу компании, Alexa теперь отвечает на просьбы пользователя, даже когда ноутбук заблокирован (должна быть открыта крышка).

14-дюймовая модель Yoga C940 имеет полностью металлический корпус, защитную шторку TrueBlock Privacy для веб-камеры и перо, которое вставляется в специальный разъём в ноутбуке, где осуществляется его зарядка. Поддерживает биометрическую аутентификацию Windows Hello. Работает устройство на процессоре Intel Core i7 10 поколения, при этом его автономность составляет 17,5 часов с разрешением Full HD и 10,5 часов — с UHD.