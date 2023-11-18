Новые ноутбуки Xiaomi показали свою «зверскую» мощь: модели с i9-14900HX и i5-14500HX покорили Geekbench

Эти мощные процессоры относятся к серии Intel 14-го поколения HX, представляющей собой высокочастотное обновление линейки 13-го поколения. Эти «звери», ориентированные на игровые ноутбуки, известны своей производительностью на уровне настольных ПК и часто используются в паре со специализированными видеокартами. Однако подробности о GPU ноутбука Xiaomi TM2211 до сих пор окутаны тайной.