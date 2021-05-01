Новые планшет и умные часы Huawei рассекречены до премьеры

По информации источника, первая презентация состоится 19 мая. На это мероприятии покажут новые ноутбуки MateBook, детские умные часы Watch 4X и, вероятно, новых беспроводные наушники FreeBuds.

Второе мероприятие ожидается 2 июня. Там представят планшет MatePad Pro 2. По слухам, устройство получит 12-дюймовый экран частотой обновления 120 Гц, процессор Kirin 9000 и поддержку 40-Вт подзарядки. Планшет будет работать под управлением фирменной операционной системы Harmony OS.

Также 2 июня состоится анонс умных часов Watch 3, которые тоже будут работать с Harmony OS.

Ранее мы писали, что 17 июня представят флагманские смартфоны Huawei P50.