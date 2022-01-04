Новые видеокарты AMD сделают игровые ноутбуки тоньше и мощнее

В первой линейке представлены модели RX 6800S, RX 6700S и RX 6600S. AMD утверждает, что благодаря новым видеокартам мощные игровые ноутбуки будут на 20% тоньше, а вес их не превысит два килограмма.

В серии 6000M появились две новых видеокарты начального уровня — RX 6500M и RX 6300M, а также усовершенствованные версии некоторых из существующих моделей, включая RX 6850M. AMD говорит, что она стала на 7% быстрее, чем RX 6800M. Завершают список RX 6650M XT и RX 6650M, которые, по словам AMD, предлагают до 20% прироста по отношению к RX 6600M.

Ожидается, что ноутбуки с новыми видеокартами RX 6000M и RX 6000S будут выпущены в первом квартале 2022 года.