Новые видеокарты NVIDIA для ноутбуков будут контролировать центральный процессор

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 20:31
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Новые видеокарты NVIDIA для ноутбуков будут контролировать центральный процессорТакие ноутбуки выйдут в феврале
NVIDIA подготовила сегодня для CES 2022 много новинок, в том числе линейку игровых видеокарт для ноутбуков, включая мобильные версии RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti. Такие лэптопы выпустят в феврале многие производители, в том числе Alienware и Razer.
NVIDIA не рассказала подробно о технических характеристиках. Ясно только, что видеокарты позволят играть на настройках Ultra в разрешении 1440p на 100-120 fps. А модель 3080 Ti будет быстрее, чем десктопный Titan RTX.
Наиболее интересное в видеокартах то, что платформа Max-Q четвёртого поколения позволяет управлять процессором ноутбука, изменяя его производительность, энергопотребление и температуру по мере необходимости. Это позволяет оптимизировать работу графического процессора.
Источник: The Verge