Новые видеокарты NVIDIA для ноутбуков будут контролировать центральный процессор

NVIDIA не рассказала подробно о технических характеристиках. Ясно только, что видеокарты позволят играть на настройках Ultra в разрешении 1440p на 100-120 fps. А модель 3080 Ti будет быстрее, чем десктопный Titan RTX.

Наиболее интересное в видеокартах то, что платформа Max-Q четвёртого поколения позволяет управлять процессором ноутбука, изменяя его производительность, энергопотребление и температуру по мере необходимости. Это позволяет оптимизировать работу графического процессора.