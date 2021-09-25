Новый 10-ядерный процессор Apple может обойти по мощности 16-ядерный чип из Mac Pro 2019 года

Как пишет источник, чип M1X сможет набирать в бенчмарке Geekbench в мультиядерном тесте 15 070 баллов. Если это будет так, то 10-ядерный процессор обойдёт 16-ядерный чип, который стоял в Mac Pro 2019 года выпуска. Это Intel Xeon W-3245, и он набирал 14 596 баллов.

В одноядерном тесте, как утверждается, Apple M1X будет набирать 1740 баллов. Это тоже отличный результат.

По части графики Apple M1X тоже должен оказаться впечатляющим. GPU сможет набрать 46 240 баллов в Geekbench Metal.

Отметим, что это пока неподтверждённая информация, поэтому к ней следует отнестись со скепсисом.