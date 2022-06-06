Новый дизайн и чип M2: MacBook Air 2022 года всё-таки представлен

Новый дизайн и чип M2: MacBook Air 2022 года всё-таки представленА ещё «чёлка»
Конечно, в основу MacBook Air лёг новый фирменный процессор M2. Новый ноутбук доступен в серебристом, космическом сером, золотистом и синеватом. Как и в MacBook Pro 2021 года, у эйра в дисплее появилась «чёлка».
Корпус нового Air в толщину составляет 11,3 мм. В ноутбук вернули MagSafe для магнитной безопасной зарядки. Apple заявляет, что новый MacBook Air обеспечивает около 18 часов непрерывного воспроизведения видео без подзарядки.
Общий размер дисплея MacBook увеличен до 13,6 дюймов благодаря более тонким рамкам. Экран стал на 25% ярче. В вырезе находится новая веб-камера с разрешением 1080p. У ноутбука есть два порта USB-C.
Цены на новый MacBook Air с чипом M2 начинаются с $1199.
Помимо этого, Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro вторым поколением фирменного процессора. Ноутбук будет на 39% быстрее, чем MacBook Pro с M1. Цены на новинку начинаются с $1299.