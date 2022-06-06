Новый дизайн и чип M2: MacBook Air 2022 года всё-таки представлен

Корпус нового Air в толщину составляет 11,3 мм. В ноутбук вернули MagSafe для магнитной безопасной зарядки. Apple заявляет, что новый MacBook Air обеспечивает около 18 часов непрерывного воспроизведения видео без подзарядки.

Общий размер дисплея MacBook увеличен до 13,6 дюймов благодаря более тонким рамкам. Экран стал на 25% ярче. В вырезе находится новая веб-камера с разрешением 1080p. У ноутбука есть два порта USB-C.