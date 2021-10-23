Новый флагманский планшет Samsung получит «чёлку» как у MacBook Pro

Пока непонятно, почему Samsung решила пойти по этому пути, учитывая, что, по слухам, планшет будет поставляться только с одной фронтальной камерой на 8 Мп. Впрочем, есть вероятность, что Samsung может вернуться к дизайну с дыркой вместо «чёлки».