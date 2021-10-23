Новый флагманский планшет Samsung получит «чёлку» как у MacBook Pro

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 15:13
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Новый флагманский планшет Samsung получит «чёлку» как у MacBook ProЗато рамки станут тоньше
Известный инсайдер OnLeaks показал рендеры флагманской модели планшета Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Если они верны, устройство получит очень тонкие рамки и «чёлку» в экране. То есть повторит путь новейшего MacBook Pro.
Пока непонятно, почему Samsung решила пойти по этому пути, учитывая, что, по слухам, планшет будет поставляться только с одной фронтальной камерой на 8 Мп. Впрочем, есть вероятность, что Samsung может вернуться к дизайну с дыркой вместо «чёлки».
На задней панели у планшета должны быть две камеры: на 13 Мп и 8 Мп. Также сообщается, что Galaxy Tab S8 Ultra получит 14,6-дюймовый AMOLED-экран, возможно, с частотой обновления 120 Гц. Питать устройство будет большой аккумулятор ёмкостью 12 000 мАч. В качестве аппаратной основы должен выступит процессор Exynos 2200.
Источник: SamMobile