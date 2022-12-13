Новый iPad 10 оказалось возможно сломать руками

Зак по традиции начал с проверки устойчивости стекла к царапинам. Тут всё, как у всех. Задняя панель у iPad 10 по-прежнему легко царапается ножом, поэтому лучше не носить устройство без чехла.

Самое плохое для планшета началось во время теста на изгиб. Зак попытался согнуть устройство пополам... и у него получилось. iPad 10 довольно легко треснул и сломался. Использовать его после такого вряд ли получится.