Новый iPad 10 оказалось возможно сломать руками

13:17, 13 декабря 2022
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Новый iPad 10 оказалось возможно сломать рукамиПлохо, Apple
Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон провёл испытания нового розового iPad 10. Прошли они, к сожалению для Apple, неуспешно.
Фото: JerryRigEverything
Зак по традиции начал с проверки устойчивости стекла к царапинам. Тут всё, как у всех. Задняя панель у iPad 10 по-прежнему легко царапается ножом, поэтому лучше не носить устройство без чехла.
Самое плохое для планшета началось во время теста на изгиб. Зак попытался согнуть устройство пополам... и у него получилось. iPad 10 довольно легко треснул и сломался. Использовать его после такого вряд ли получится.