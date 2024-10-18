Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 18 октября 2024, 12:00
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Новый iPad mini 7 получил «обрезанную» версию чипа A17 Pro

Плохо это или хорошо
iPad mini 7, выпущенный спустя три года после релиза предшественника, оснащен чипом A17 Pro. Однако это не тот же чип, что и в iPhone 15 Pro. Вместо этого iPad mini 7 использует «усеченную» версию A17 Pro, которая имеет немного меньшее количество ядер графического процессора.
Новый iPad mini 7 получил «обрезанную» версию чипа A17 Pro
© Ferra

Так называемый «биннинг» чипов — это процесс контроля качества, при котором чипы с менее чем оптимальной производительностью повторно используются путем отключения определенных ядер, чтобы не отбраковывать чипы, не достигшие максимальной производительности всех своих ядер.

Вероятно, у Apple было излишек чипов A17 Pro от моделей iPhone 15 Pro и Pro Max, что и привело к их использованию в iPad mini 7. Несмотря на уменьшенное количество ядер графического процессора, общая производительность iPad mini 7, вероятно, будет сопоставима с производительностью iPhone 15 Pro для большинства задач. Так, A17 Pro в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти позволяет новому iPad поддерживать будущие ИИ-функции Apple Intelligence в iPadOS 18.1.

Предзаказы на iPad mini 7 уже доступны.

Источник:9to5mac
Автор:Максим Многословный
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