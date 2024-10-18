Новый iPad mini 7 получил «обрезанную» версию чипа A17 Pro

Так называемый «биннинг» чипов — это процесс контроля качества, при котором чипы с менее чем оптимальной производительностью повторно используются путем отключения определенных ядер, чтобы не отбраковывать чипы, не достигшие максимальной производительности всех своих ядер.

Вероятно, у Apple было излишек чипов A17 Pro от моделей iPhone 15 Pro и Pro Max, что и привело к их использованию в iPad mini 7. Несмотря на уменьшенное количество ядер графического процессора, общая производительность iPad mini 7, вероятно, будет сопоставима с производительностью iPhone 15 Pro для большинства задач. Так, A17 Pro в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти позволяет новому iPad поддерживать будущие ИИ-функции Apple Intelligence в iPadOS 18.1.

Предзаказы на iPad mini 7 уже доступны.