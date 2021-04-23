Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:10
Новый iPad Pro оказался несовместим со старой клавиатурой
А всё потому что он чуть-чуть толще
20 апреля Apple презентовала пятое поколение iPad Pro и новые клавиатуры Magic Keyboard к нему. Как оказалось, 12,9-дюймовая модель планшета несовместима со старой клавиатурой.
Как пишут источники, 12,9-дюймовому iPad Pro пятого поколения нужна новая клавиатура Magic Keyboard,. Поэтому тем, кто надеялся использовать старое устройство ввода с планшетом, придётся разочароваться и купить новую Magic Keyboard.
Дело в том, что новый iPad Pro толще предыдущих моделей на 0,5 мм. Такая незначительная разница привела к тому, что старые клавиатуры не работают с новинкой. Зато новая Magic Keyboard совместима с iPad Pro третьего и четвёртого поколений.
iPad Pro 2021 года получился толще потому, что использует дисплей нового типа Liquid Retina XDR на технологии mini-LED.