Новый iPad Pro оказался несовместим со старой клавиатурой

Как пишут источники, 12,9-дюймовому iPad Pro пятого поколения нужна новая клавиатура Magic Keyboard,. Поэтому тем, кто надеялся использовать старое устройство ввода с планшетом, придётся разочароваться и купить новую Magic Keyboard.

Дело в том, что новый iPad Pro толще предыдущих моделей на 0,5 мм. Такая незначительная разница привела к тому, что старые клавиатуры не работают с новинкой. Зато новая Magic Keyboard совместима с iPad Pro третьего и четвёртого поколений.

iPad Pro 2021 года получился толще потому, что использует дисплей нового типа Liquid Retina XDR на технологии mini-LED.