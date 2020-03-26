Новый iPad Pro смогли согнуть руками

Тест на изгиб провели авторы YouTube-канала EverythingApplePro, а не JerryRigEverything, как читатель мог бы ожидать. Впрочем, это не слишком важно, интереснее результат. А результат вышел не самый хороший для iPad. Нужно приложить немного усилий, чтобы просто сломать планшет посередине. «Как масло», — прокомментировал податливость устройства блогер.

Автор EverythingApplePro отметил, что iPad Pro 2020 сломался слишком легко. Поэтому будущим владельцам планшета стоит быть аккуратнее с новинкой.

Стоит отметить, что многие критикуют новый iPad за то, что он не получил больших отличий от предыдущих моделей: не приобрёл кардинально новый процессор и, видимо, не стал прочнее.