Новый iPad Pro сравнили по производительности с планшетом 2018 года и последним MacBook Air

iPad Pro 2020 работает на платформе A12Z. Как показал бенчмарк Geekbench, процессор имеет ту же тактовую частоту и архитектуру, что и модель A12X, которая стоит в предшественнике планшета. Правда, A12Z получил дополнительное ядро GPU.

В результате повышение производительности получилось незначительным. Однако на пользу iPad Pro 2020 ещё играет 6 ГБ оперативной памяти. Но если сравнивать голые цифры, то получается следующее: iPad Pro 2018 выдаёт 1113 баллов в одноядерном тесте и 4608 в многоядерном, а iPad Pro 2020 — 1117 в одноядерном и 4724 в многоядерном. В целом, у владельцев модели 2018 года выходит не так много причин для апгрейда.

Что касается нового MacBook Air с процессором Intel Core i5, то он получил 1047 баллов в одноядерном тесте и 2658 в многоядерном. То есть ноутбук отстаёт от новенького (да и старого) планшета.