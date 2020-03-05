Новый карманный ноутбук сможет запускать «Ведьмака 3», Battlefield V и FIFA 20

Это возможно благодаря графике Intel Iris Plus 940 (процессор Intel Core i5-1035G7). По результатам тестов других ноутбуков на платформе того же поколения, можно сделать вывод о производительности GPU в играх. На ресурсе Notebookcheck показано, что FIFA 20, Battlefield V, «Ведьмака 3» и GTA V можно запускать без проблем на низком разрешении (а последние два даже на среднем).

В целом, нетбук получит экран диагональю 8 дюймов с разрешением 1280 x 800 пикселей, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ SSD, батарею на 57 Вт. Габариты новинки таковы: 205 мм х 140 мм х 24,5 мм, весит она 800 граммов.