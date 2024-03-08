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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 08 марта 2024, 21:45
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Новый MacBook Air M3 начал попадать в руки покупателей

Они отдали за него от 1000 долларов
MacBook Air на M3 начал поступать в руки покупателей по всему миру. О доставке и наличии в магазинах сообщают такие страны, как Австралия и Япония.

Главной звездой шоу, несомненно, является чип M3, впервые представленный в прошлогодних MacBook Pro и iMac. Построенный по 3-нанометровому техпроцессу, M3 может похвастаться 60-процентным приростом производительности по сравнению с чипом M1. Геймеры и пользователи 3D-приложений по достоинству оценят аппаратное ускорение трассировки лучей.

Мощный M3 позволяет устанавливать конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и огромным SSD объемом 8 ТБ. Базовая модель оснащена 8-ядерным графическим процессором с возможностью обновления до 10-ядерного для еще большей мощности. Apple подчеркивает, что M3 подходит для работы с приложениями искусственного интеллекта.

Новая линейка представлена в различных цветах, но вариант midnight может похвастаться покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев, как и у M3 MacBook Pro, выпущенный прошлой осенью.

Цена в США начинается с 1099 долларов за 13-дюймовую модель и с 1299 долларов за 15-дюймовую версию.

Источник:9to5Mac
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ноутбук
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#Австралия
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#Япония
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#MacBook