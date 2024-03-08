Новый MacBook Air M3 начал попадать в руки покупателей

Главной звездой шоу, несомненно, является чип M3, впервые представленный в прошлогодних MacBook Pro и iMac. Построенный по 3-нанометровому техпроцессу, M3 может похвастаться 60-процентным приростом производительности по сравнению с чипом M1. Геймеры и пользователи 3D-приложений по достоинству оценят аппаратное ускорение трассировки лучей.

Мощный M3 позволяет устанавливать конфигурации с 24 ГБ оперативной памяти и огромным SSD объемом 8 ТБ. Базовая модель оснащена 8-ядерным графическим процессором с возможностью обновления до 10-ядерного для еще большей мощности. Apple подчеркивает, что M3 подходит для работы с приложениями искусственного интеллекта.

Новая линейка представлена в различных цветах, но вариант midnight может похвастаться покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев, как и у M3 MacBook Pro, выпущенный прошлой осенью.

Цена в США начинается с 1099 долларов за 13-дюймовую модель и с 1299 долларов за 15-дюймовую версию.