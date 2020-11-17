Новый MacBook Air получил в два раза более быстрый SSD

Как видно, скорость записи накопителя составила 2190 МБ/сек, а скорость чтения — 2675 МБ/сек. Это в два раза больше, чем было раньше — 1007 МБ/сек и 1319 МБ/сек соответственно. Apple объяснила такие результаты повышенной скоростью контроллера памяти в составе процессора М1 и применением новой технологии флэш-памяти.