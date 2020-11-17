Ноутбуки и планшеты
Сегодня 18:19
Новый MacBook Air получил в два раза более быстрый SSD
Результат впечатляющий
Новые MacBook Air на фирменных процессорах Apple стали поступать первым пользователям. В сети начали появляться результаты тестов ноутбука. Один из пользователей поделился информацией о твердотельном накопителе MacBook Air. Он оказался в два раза быстрее, чем SSD в ноутбуках предыдущего поколения.
На скриншоте показаны результаты теста MacBook Air с SSD на 256 ГБ в бенчмарке:
macrumors
Как видно, скорость записи накопителя составила 2190 МБ/сек, а скорость чтения — 2675 МБ/сек. Это в два раза больше, чем было раньше — 1007 МБ/сек и 1319 МБ/сек соответственно. Apple объяснила такие результаты повышенной скоростью контроллера памяти в составе процессора М1 и применением новой технологии флэш-памяти.