Новый MacBook Air проверили в майнинге криптовалюты

Сообщается, что в некоторых тестах графическая производительность M1 оказывается на уровне GeForce GTX 1050 Ti. Минус ноутбука с точки зрения майнинга в недостаточно быстрой подсистеме памяти. В MacBook Air применяется LPDDR4X-4266.

Кроме того, владельцу ноутбука пришлось доработать код ethminer, чтобы запустить майнинг на Mac. Однако это оказалось нужным лишь для эксперимента. Производительность добычи криптовалюты тут низкая — 2 мегахеша в секунду. Автор подсчитал, что такая производительность позволит зарабатывать лишь несколько десятков центов в день.