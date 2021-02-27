Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:45
Новый MacBook Air проверили в майнинге криптовалюты
С процессором M1
Один из владельцев MacBook Air с фирменным процессором M1 решил проверить, как ноутбук ведёт себя при майнинге Ethereum. Ранее в сети появились фотографии ферм из ноутбуков с видеокартами NVIDIA, которые оказались эффективны для добычи криптовалюты. Но эффективны ли MacBook?
Сообщается, что в некоторых тестах графическая производительность M1 оказывается на уровне GeForce GTX 1050 Ti. Минус ноутбука с точки зрения майнинга в недостаточно быстрой подсистеме памяти. В MacBook Air применяется LPDDR4X-4266.
Кроме того, владельцу ноутбука пришлось доработать код ethminer, чтобы запустить майнинг на Mac. Однако это оказалось нужным лишь для эксперимента. Производительность добычи криптовалюты тут низкая — 2 мегахеша в секунду. Автор подсчитал, что такая производительность позволит зарабатывать лишь несколько десятков центов в день.