Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:57
Новый MacBook Pro лишится знаменитой надписи под экраном
Зато рамки станут тоньше
Источник рассказал, что модели MacBook Pro 2021 года получат процессор M1X, а также лишатся главной особенности — надписи с названием компьютера под дисплеем.
Ожидается, что процессор M1X получит те же ядра, что и M1, но их будет больше — до десяти. Также конфигурация будет более производительной. Ещё у чипсета будет 16 или 32 графических ядра и до 64 ГБ памяти вместо 16 в M1. Помимо этого у платформы будут улучшенные возможности для машинного обучения.
Новый ноутбук также получит вебку разрешением 1080p, ридер для SD карт, три thunderbolt usb c порта, обновлённый порт MagSafe и HDMI. Кроме того, по информации источника, у новинки не будет надписи «MacBook Pro» под экраном. Это сделают, чтобы уменьшить размер рамки.