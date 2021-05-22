Новый MacBook Pro лишится знаменитой надписи под экраном

Ожидается, что процессор M1X получит те же ядра, что и M1, но их будет больше — до десяти. Также конфигурация будет более производительной. Ещё у чипсета будет 16 или 32 графических ядра и до 64 ГБ памяти вместо 16 в M1. Помимо этого у платформы будут улучшенные возможности для машинного обучения.

Новый ноутбук также получит вебку разрешением 1080p, ридер для SD карт, три thunderbolt usb c порта, обновлённый порт MagSafe и HDMI. Кроме того, по информации источника, у новинки не будет надписи «MacBook Pro» под экраном. Это сделают, чтобы уменьшить размер рамки.