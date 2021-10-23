Новый MacBook Pro с «чёлкой» наглядно сравнили со старым

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:06
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Новый MacBook Pro с «чёлкой» наглядно сравнили со старымНа фото хорошо видны различия в дизайне
На Reddit опубликовали фото с двумя ноутбуками: новейшим 14-дюймовым MacBook Pro с «чёлкой» и старым 13-дюймовым MacBook Pro. Снимок даёт понять, как изменился дизайн устройств.
Сейчас оригинальный пост на Reddit, к сожалению, уже удалён. Но фотографию в сети сохранили. По снимку видно, что новый ноутбук получил действительно более тонкие рамки, а также его экран стал более вытянутым. Клавиатура теперь располагается на чёрной подложке. Надписи «MacBook Pro» под экраном не видно.
Отметим, что в России новый MacBook Pro на 14 дюймов пока не поступил в продажу. Цены на модель начинаются со 190 тысяч рублей. Ноутбук работает на 8‑ядерном фирменном процессоре M1 Pro.
Источник: Equal Leaks