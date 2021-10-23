Новый MacBook Pro с «чёлкой» наглядно сравнили со старым

Сейчас оригинальный пост на Reddit, к сожалению, уже удалён. Но фотографию в сети сохранили. По снимку видно, что новый ноутбук получил действительно более тонкие рамки, а также его экран стал более вытянутым. Клавиатура теперь располагается на чёрной подложке. Надписи «MacBook Pro» под экраном не видно.