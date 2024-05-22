Новый необычный сенсор в новейшем M4 iPad Pro объяснили

Опубликовано 22 мая 2024, 17:15
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Новый необычный сенсор в новейшем M4 iPad Pro объяснилиУ него важные функции
Глаза владельцев новейших iPad Pro заметили дополнительное «отверстие» на задней камере последней модели M4. И да, секретов в его предназначении нет.
© Apple
В этом поколении Apple убрала сверхширокоугольную камеру, но добавила новый сенсор: датчик освещённости. У iPad Pro он уже есть на передней панели для автояркости, но этот задний сенсор специально разработан для камеры.
Помните «адаптивную вспышку True Tone», о которой говорила Apple? Этот датчик работает с ней, чтобы регулировать вспышку в зависимости от условий освещения. Цель? Ну, например, идеальное сканирование документов с минимальным количеством теней благодаря совместной работе аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта.