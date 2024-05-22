Новый необычный сенсор в новейшем M4 iPad Pro объяснили

В этом поколении Apple убрала сверхширокоугольную камеру, но добавила новый сенсор: датчик освещённости. У iPad Pro он уже есть на передней панели для автояркости, но этот задний сенсор специально разработан для камеры.

Помните «адаптивную вспышку True Tone», о которой говорила Apple? Этот датчик работает с ней, чтобы регулировать вспышку в зависимости от условий освещения. Цель? Ну, например, идеальное сканирование документов с минимальным количеством теней благодаря совместной работе аппаратного обеспечения и искусственного интеллекта.