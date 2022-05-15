Новый ноутбучный 14-ядерный процессор Intel обошёл даже настольный 16-ядерный чип Core i9

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Новый ноутбучный 14-ядерный процессор Intel обошёл даже настольный 16-ядерный чип Core i9Всё за счёт частоты
В бенчмарке UserBenchmark засветились три новых процессора — Intel Core i7-12650HX, Intel Core i9-12900HX и Intel Core i9-12950HX. Стало ясно, какую производительность они могут предложить.
Как выяснилось, мобильные процессоры Alder Lake-HX 2022 года могут обойти даже лучшие процессоры Rocket Lake 2021 года для настольных ПК.
Удивительно, но именно Intel Core i7-12650HX наносит самый сильный удар, заняв 12-е место в бенчмарке UserBenchmark. Мобильный чип с 14 ядрами и 20 потоками набрал 104%, а 16-ядерные и 24-потоковые i9-12950HX и i9-12900HX заняли 15-е и 19-е места соответственно с результатом 102%. Похоже, что это связано с тем, что процессор i7 смог достичь более высокой средней тактовой частоты во время тестирования. i7-12650HX работал на средней частоте 4,05 ГГц в турборежиме, в то время как все образцы i9 — на частоте 3,6-3,8 ГГц.