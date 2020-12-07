Новый ноутбук Apple MacBook Pro и наушники AirPods 2020 раскрыты до презентации

Как пишут СМИ, в день презентации Apple также разошлёт СМИ релиз с информацией о новой телевизионной приставке Apple TV 2020. По слухам, она будет построена на чипе Apple A12Z Bionic, который использовался в новом iPad Pro. Также приставка получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Благодаря этому Apple TV 2020 можно будет активнее использовать для игр и других приложений.

Также журналисты сообщают, что завтра Apple может представить премиальные беспроводные наушники AirPods стоимостью около $600.