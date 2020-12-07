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Новый ноутбук Apple MacBook Pro и наушники AirPods 2020 раскрыты до презентации
«Прошка» 16-дюймовая
Недавно источники сообщили, будто Apple готовится провести ещё одну презентацию в этом году, на которой представит некий «рождественский сюрприз». Теперь инсайдеры уточняют, что мероприятие состоится уже 8 декабря. На нём купертиновцы покажут новые MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и наушники AirPods.
Как пишут СМИ, в день презентации Apple также разошлёт СМИ релиз с информацией о новой телевизионной приставке Apple TV 2020. По слухам, она будет построена на чипе Apple A12Z Bionic, который использовался в новом iPad Pro. Также приставка получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Благодаря этому Apple TV 2020 можно будет активнее использовать для игр и других приложений.
Также журналисты сообщают, что завтра Apple может представить премиальные беспроводные наушники AirPods стоимостью около $600.