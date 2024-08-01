Новый ноутбук Asus adol Book 14 издает приятные запахи

Это устройство создано в сотрудничестве с известным парфюмерным брендом Anna Sui.

Основной особенностью adol Book 14 является магнитный дозатор ароматов, расположенный в центре крышки. В комплекте с ноутбуком идут три ароматизированных картриджа, которые можно вставить в дозатор.

Что касается характеристик, ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Экран поддерживает полный цветовой охват DCI-P3, что обеспечивает яркие и точные цвета.