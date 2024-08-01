Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 01 августа 2024, 07:45
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Новый ноутбук Asus adol Book 14 издает приятные запахи

И стоит вполне вменяемых денег
Asus представила новый ноутбук adol Book 14, который выделяется не только своими техническими характеристиками, но и необычной функцией — встроенным ароматизатором.
Новый ноутбук Asus adol Book 14 издает приятные запахи
© VideoCardz.com

Это устройство создано в сотрудничестве с известным парфюмерным брендом Anna Sui.

Основной особенностью adol Book 14 является магнитный дозатор ароматов, расположенный в центре крышки. В комплекте с ноутбуком идут три ароматизированных картриджа, которые можно вставить в дозатор.

Что касается характеристик, ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Экран поддерживает полный цветовой охват DCI-P3, что обеспечивает яркие и точные цвета.

Новый ноутбук Asus adol Book 14 издает приятные запахи
© VideoCardz.com

Внутри установлен процессор AMD Ryzen 9 8945H, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7500 и 1 ТБ хранилища. Производитель обещает до 14 часов работы от одного заряда.

В комплекте с устройством покупатели также получат духи Anna Sui’s Wishing Elf, стильную сумку, фирменную мышь и несколько наклеек. Стоимость всего набора составляет примерно $974.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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