Новый ноутбук Asus adol Book 14 издает приятные запахи

Новый ноутбук Asus adol Book 14 издает приятные запахиИ стоит вполне вменяемых денег
Это устройство создано в сотрудничестве с известным парфюмерным брендом Anna Sui.
Основной особенностью adol Book 14 является магнитный дозатор ароматов, расположенный в центре крышки. В комплекте с ноутбуком идут три ароматизированных картриджа, которые можно вставить в дозатор.
Что касается характеристик, ноутбук оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Экран поддерживает полный цветовой охват DCI-P3, что обеспечивает яркие и точные цвета.
Внутри установлен процессор AMD Ryzen 9 8945H, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X-7500 и 1 ТБ хранилища. Производитель обещает до 14 часов работы от одного заряда.
В комплекте с устройством покупатели также получат духи Anna Sui’s Wishing Elf, стильную сумку, фирменную мышь и несколько наклеек. Стоимость всего набора составляет примерно $974.