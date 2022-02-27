Новый ноутбук Huawei обзавелся 6 динамиками

Модель 2022 года будет оснащена процессорами Intel серии U 11-го поколения и большим экраном. Huawei увеличила экран до 14,2 дюйма с 13,9 дюйма у предшественника, одновременно сделав корпус еще тоньше. Над дисплеем 3 120 x 2 080 находится HD-фронталка. А частота обновления экрана достигает 90 Гц. Для любителей сенсорных дисплеев предусмотрена совместимость с мультитачем.

Снаружи теперь три воздухозаборника, по сравнению с одним в прошлом году, включая один, встроенный в клавиатуру. Huawei утверждает, что благодаря этому воздушный поток через устройство увеличивается на 60%. Новый MateBook X Pro имеет новый "режим производительности" - доступ к нему осуществляется с помощью сочетания клавиш на клавиатуре. Huawei утверждает, что это увеличивает тепловую расчетную мощность (TDP) процессора до 30 Вт для "повышения производительности".

MateBook X Pro оснащен функцией SuperCharge мощностью 90 Вт, которая обеспечивает 3 часа работы от 15-минутной зарядки.

Компания Huawei также улучшила звучание своего последнего ноутбука: по всему корпусу MateBook X Pro расположены шесть динамиков. Кроме того, по периметру расположены четыре микрофона для улучшения записи звука и конференц-связи.

Другие подробности станут известны на MWC.