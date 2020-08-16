Новый ноутбук Huawei окажется почти бесшумным

По информации инсайдера, MateBook X 2020 не будет оснащён кулерами для охлаждения. Вместо этого ноутбук получит тепловые трубки, благодаря чему его работа будет тихой.

Пока неясно, какую производительность будет выдавать новая модель. Huawei не раскрывала, на каких процессорах будет работать ноутбук. Про MateBook X 2020 известно только то, что он получит чувствительный к силе нажатия тачпад. Таким образом модель станет первым ноутбуком на Windows с такой функцией. Кроме того, от MateBook X 2020 ожидают 13-дюймовый экран. Презентация новинки состоится 19 августа.