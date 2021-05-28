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Сегодня в 15:58
Новый планшет Apple получил «фальшивые» ГБ оперативной памяти
Приложения не могут использовать больше 5 ГБ
Новый iPad Pro на процессоре M1 предлагается в конфигурациях с 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Однако, как выяснилось, приложения на планшете Apple просто не могут использовать более 5 ГБ RAM. Получается, что «фальшивых» ГБ остаётся примерно от 3 до 11.
Как рассказали разработчики Artstudio Pro, приложения могут использовать лишь ограниченный объём памяти. При попытке использования больше 5 ГБ приложение просто «ломается».
По сути, новый iPad Pro предлагает лишь на 0,5 ГБ больше памяти, чем было в старых моделях. Ограничения наложены системой iPadOS. Выходит, что разработчики просто не могут использовать весь потенциал «железа» планшета.
Впрочем, дополнительная оперативная память по-прежнему будет приносить пользу пользователю, позволяя ему держать больше приложений открытыми в фоновом режиме.