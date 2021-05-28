Новый планшет Apple получил «фальшивые» ГБ оперативной памяти

Как рассказали разработчики Artstudio Pro, приложения могут использовать лишь ограниченный объём памяти. При попытке использования больше 5 ГБ приложение просто «ломается».

По сути, новый iPad Pro предлагает лишь на 0,5 ГБ больше памяти, чем было в старых моделях. Ограничения наложены системой iPadOS. Выходит, что разработчики просто не могут использовать весь потенциал «железа» планшета.

Впрочем, дополнительная оперативная память по-прежнему будет приносить пользу пользователю, позволяя ему держать больше приложений открытыми в фоновом режиме.