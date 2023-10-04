Новый планшет Samsung Fan Edition посчитали интереснее Galaxy S23 FE

Новый планшет Samsung Fan Edition посчитали интереснее Galaxy S23 FEМнение человека, который уже успел их потрогать
Компания Samsung расширила свою линейку Fan Edition (FE), представив три новых устройства: смартфон Galaxy S23 FE, наушники Galaxy Buds FE и планшет Galaxy Tab S9 FE. Среди них именно последний привлек внимание обозревателя 9to5Google.
Galaxy Tab S9 FE по цене от 449 долларов является привлекательным вариантом на рынке доступных «флагманских» планшетов. Обладая 11-дюймовой ЖК-панелью, чипом Exynos 1380 и аккумулятором емкостью 8 000 мАч, он призван составить конкуренцию iPad. Примечательно, что планшет обладает водонепроницаемостью по стандарту IP68. Наличие стилуса S Pen, а также активная политика Samsung в области обновлений повышают его привлекательность в глазах обозревателя.
В отличие от планшета, Galaxy S23 FE, позиционируемый как смартфон уровня выше среднего, обладает достойными техническими характеристиками, но не предлагает ничего особо выдающегося. Он оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 1, 8 Гбайт оперативной памяти и различными вариантами накопителей. Для своей цены это отличное устройство, но некоторые могут посчитать его излишним, учитывая другие предложения в линейке Samsung.