Новый планшет Samsung Fan Edition посчитали интереснее Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9 FE по цене от 449 долларов является привлекательным вариантом на рынке доступных «флагманских» планшетов. Обладая 11-дюймовой ЖК-панелью, чипом Exynos 1380 и аккумулятором емкостью 8 000 мАч, он призван составить конкуренцию iPad. Примечательно, что планшет обладает водонепроницаемостью по стандарту IP68. Наличие стилуса S Pen, а также активная политика Samsung в области обновлений повышают его привлекательность в глазах обозревателя.

В отличие от планшета, Galaxy S23 FE, позиционируемый как смартфон уровня выше среднего, обладает достойными техническими характеристиками, но не предлагает ничего особо выдающегося. Он оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 1, 8 Гбайт оперативной памяти и различными вариантами накопителей. Для своей цены это отличное устройство, но некоторые могут посчитать его излишним, учитывая другие предложения в линейке Samsung.