Новый шестиядерный процессор AMD ставит рекорды производительности в недорогих ноутбуках

Речь идёт о ноутбуке Acer Swift 3 S314-42. Процессор AMD в его основе работает на базовой частоте 2,3 ГГц, но может разгоняться до 4,0 ГГц. Чип оснащён 8 МБ кэш-памяти L3 и 3 МБ кэш-памяти L2. TDP у него равен 15 Вт. Также у процессора есть видеоядро Vega 6 с 384 ядрами и частотой до 1,5 ГГц.

Как показали тесты, AMD Ryzen 5 4500U на 50% быстрее, чем Intel Core i5-8250U. Более того, он превосходит процессоры Core десятого поколения (в частности, Core i5-10210U и Core i5-10510U).

По данным же CPU-Z, процессор AMD набирает 484 и 2579 баллов в однопоточном и многопоточном режимах. В то же время настольный Intel Core i5-9600K с теплопакетом в 95 В набирает 592 и 3382 балла соответственно. Что касается конкретно графики, то Ryzen 5 4500U выдаёт результаты на 60% выше, чем Ryzen 3000.

Стоит отметить, что ноутбук Acer Swift 3 S314-42 оценён в $700 (примерно 45 тысяч рублей).