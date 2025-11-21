Новым ноутбукам Google Chromebook дадут годовой доступ к облачному геймингу Nvidia

Пользователям будет доступен специальный уровень Fast Pass, который убирает рекламу и позволяет обходить очереди, обязательные для бесплатных аккаунтов. Однако есть ограничение — 10 часов игры в месяц. Когда лимит закончится, доступ автоматически снизится до бесплатного уровня с рекламой, ограничением в одну игровую сессию на час и без приоритетной очереди. Качество стриминга ограничено 1080p и 60 кадрами в секунду.

Ранее компания, кстати, тестировала запуск Steam на ChromeOS. Но проект, по сообщениям, закрыли. Видимо, это вариант «Б».