Новым ноутбукам Google Chromebook дадут годовой доступ к облачному геймингу Nvidia

Опубликовано 21 ноября 2025, 09:001 мин.
Новым ноутбукам Google Chromebook дадут годовой доступ к облачному геймингу NvidiaНативно на них запустить современные игры вряд ли выйдет
Теперь каждый покупатель нового Google Chromebook получит 12 месяцев доступа к GeForce Now — сервису Nvidia для облачного гейминга.
© Nvidia
Пользователям будет доступен специальный уровень Fast Pass, который убирает рекламу и позволяет обходить очереди, обязательные для бесплатных аккаунтов. Однако есть ограничение — 10 часов игры в месяц. Когда лимит закончится, доступ автоматически снизится до бесплатного уровня с рекламой, ограничением в одну игровую сессию на час и без приоритетной очереди. Качество стриминга ограничено 1080p и 60 кадрами в секунду.
Ранее компания, кстати, тестировала запуск Steam на ChromeOS. Но проект, по сообщениям, закрыли. Видимо, это вариант «Б».