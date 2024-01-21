Ну точно «противень»: 12,9-дюймовый дизайн iPad Air раскрыли в свежих CAD-рендерах

Он большой

По слухам, компания Apple работает над новым iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем, и 91mobiles получил эксклюзивные CAD-рендеры предстоящего устройства. На рендерах видно, что 12,9-дюймовая модель iPad Air будет иметь дизайн, схожий с нынешним iPad Air: тонкий корпус, дисплей во весь экран, кнопка Touch ID, решетки динамиков сверху и снизу, боковой переключатель, порт USB-C и небольшое изменение дизайна задней камеры.