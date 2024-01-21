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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 января 2024, 17:15
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Ну точно «противень»: 12,9-дюймовый дизайн iPad Air раскрыли в свежих CAD-рендерах

Он большой
По слухам, компания Apple работает над новым iPad Air с 12,9-дюймовым дисплеем, и 91mobiles получил эксклюзивные CAD-рендеры предстоящего устройства. На рендерах видно, что 12,9-дюймовая модель iPad Air будет иметь дизайн, схожий с нынешним iPad Air: тонкий корпус, дисплей во весь экран, кнопка Touch ID, решетки динамиков сверху и снизу, боковой переключатель, порт USB-C и небольшое изменение дизайна задней камеры.

Ожидается, что 12,9-дюймовая модель iPad Air будет работать на чипе M2 и оснащена ЖК-дисплеем, в отличие от 12,9-дюймового iPad Pro, который имеет мини-светодиодный дисплей.

© 91mobile

Судя по этим рендерам, похоже, что Apple не собирается кардинально обновлять дизайн 12,9-дюймовой модели. Это понятно, поскольку iPad Air уже существенно обновился с точки зрения дизайна с полноэкранным дисплеем, кнопкой Touch ID и плоскими краями, считает издание.

Источник:91mobiles
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPad Air
,
#Apple
,
#Инсайдерская информация
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