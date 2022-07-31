Нужны ли игровому ноутбуку 16 ГБ оперативки или хватит 8 ГБ?

Эксперты PC Support & Gaming Test в выпуске на YouTube запустили проект Valorant в 1080p на высоких настройках графики на игровом ноутбуке Acer Nitro 5 (Core i5 12th Gen 12500H, RTX 3050) с объёмом оперативной памяти в 8 ГБ и 16 ГБ.

С ОЗУ в 8 ГБ частота кадров на протяжении игры варьировалась от 66 к/с до 92 к/с. Средний FPS при этом равнялся 79 к/с.