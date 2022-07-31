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Нужны ли игровому ноутбуку 16 ГБ оперативки или хватит 8 ГБ?Выяснил эксперт
На YouTube-канале PC Support & Gaming Test протестировали в игре Valorant производительность ноутбука Acer Nitro 5 с двумя вариантами ОЗУ: в 8 ГБ и 16 ГБ. Разница оказалась довольно значительной.
Эксперты PC Support & Gaming Test в выпуске на YouTube запустили проект Valorant в 1080p на высоких настройках графики на игровом ноутбуке Acer Nitro 5 (Core i5 12th Gen 12500H, RTX 3050) с объёмом оперативной памяти в 8 ГБ и 16 ГБ.
С ОЗУ в 8 ГБ частота кадров на протяжении игры варьировалась от 66 к/с до 92 к/с. Средний FPS при этом равнялся 79 к/с.
С объёмом оперативной памяти, равным 16 ГБ, ноутбук показывал FPS от 147 до 228 к/с. Средняя же производительность составляла 187,5 к/с.
Вывод
Как видно из результатов тестирования, частота кадров в Valorant с высоким пресетом в Full HD значительно больше с 16 ГБ ОЗУ. Причём разница между средними показателями FPS с 8 ГБ и 16 ГБ составляет около 58 процентов.
Конфигурация ноутбука Acer Nitro 5 AN515-58:
- процессор Intel Core i5 12th Gen 12500H (P-Cores: 4, E-Cores: 8);
- оперативная память 16GB DDR4 Upgraded Dual Channel 3200 Mhz (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 (TGP:- 95W);
- накопитель 512GB M.2 NVMe PCIe Gen 4 SSD;
- операционная система Windows 11.
Источник:PC Support & Gaming Test
Автор:Валерия ФилимоноваТеги:
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