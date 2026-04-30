Nvidia без шума анонсировала видеокарты RTX 5070 для ноутбуков

Опубликовано 30 апреля 2026, 13:56
Nvidia без шума анонсировала видеокарты RTX 5070 для ноутбуковС 12 ГБ памяти
Nvidia анонсировала новую версию видеокарты для ноутбуков — GeForce RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти GDDR7. Новый вариант первоначально спрятали внутри обычного сообщения о драйверах.
© Nvidia
Большинство видеокарт RTX 50-й серии используют микросхемы на 2 ГБ. Их не хватает из-за, очевидно, дефицита памяти. Поэтому новая версия использует чипы на 3 ГБ. В итоге получилась третья модель RTX 5070 для ноутбуков — между базовой на 8 ГБ и более дорогими версиями.
8-гигабайтная версия никуда не исчезает — обе будут продаваться параллельно. Ноутбуки с новой 12-гигабайтной версией RTX 5070 появятся в продаже примерно в июне 2026 года. Первыми их выпустят Lenovo, MSI и XMG.