NVIDIA добавит мощнейшую настольную видеокарту в ноутбуки

Сообщается, что видеокарта будет использовать графический процессор GA103 (GN20-E8), но точная конфигурация этой модели ещё не подтверждена. О данном GPU слухи ходят уже давно. Ожидается, что графический процессор получит 7680 ядер CUDA. У него будет такая же шина памяти разрядностью 256 бит, как у мобильных GeForce RTX 3070 и 3080. Объём памяти GDDR6 составит 16 ГБ.

Как именно будет называться мобильная видеокарта, пока неизвестно. Новые мобильные NVIDIA RTX Ampere должны выйти в январе вместе с процессорами Intel Core-H 12-го поколения (Alder Lake-P) и AMD Ryzen 6000 (Rembrandt) для ноутбуков следующего поколения.