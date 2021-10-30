NVIDIA добавит мощнейшую настольную видеокарту в ноутбуки

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Сегодня в 16:58
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NVIDIA добавит мощнейшую настольную видеокарту в ноутбукиGeForce RTX 3080 Ti
Инсайдеры узнали, что NVIDIA работает над новой флагманской мобильной видеокартой под названием GeForce RTX 3080 Ti. Интересно то, что ранее компания ещё никогда не выпускала мощные Ti-варианты для лэптопов.
Сообщается, что видеокарта будет использовать графический процессор GA103 (GN20-E8), но точная конфигурация этой модели ещё не подтверждена. О данном GPU слухи ходят уже давно. Ожидается, что графический процессор получит 7680 ядер CUDA. У него будет такая же шина памяти разрядностью 256 бит, как у мобильных GeForce RTX 3070 и 3080. Объём памяти GDDR6 составит 16 ГБ.
Как именно будет называться мобильная видеокарта, пока неизвестно. Новые мобильные NVIDIA RTX Ampere должны выйти в январе вместе с процессорами Intel Core-H 12-го поколения (Alder Lake-P) и AMD Ryzen 6000 (Rembrandt) для ноутбуков следующего поколения.
Источник: Videocardz