Ноутбуки и планшеты
Сегодня 13:38
NVIDIA начнёт скрывать индекс «урезанных» видеокарт в характеристиках ноутбуков
Теперь придётся всё вычислять самостоятельно
Журналисты заметили, что начиная с серии видеокарт Ampere RTX 30, компания NVIDIA, похоже, убрала индексы Max-Q и Max-P из описаний новых ноутбуков. Названием Max-Q, например, обозначаются варианты видеокарт с урезанным TDP, то есть с пониженными пределами мощности.
При этом от вариантов Max-Q самих по себе NVIDIA не избавилась. Компания заявила, что теперь производители ноутбуков указывают больше информации о «железе», чем когда-либо, в том числе показатель TGP, частоту и поддержку функций. Поэтому отсутствие брендинга Max-Q якобы не должно вводить покупателя в заблуждение.
То есть отныне лучший способ проверить производительность ноутбука с видеокартой RTX — посмотреть TDP GPU в списке характеристик устройства. Чем ниже TDP, тем ниже будет производительность видеокарты.