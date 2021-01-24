NVIDIA начнёт скрывать индекс «урезанных» видеокарт в характеристиках ноутбуков

При этом от вариантов Max-Q самих по себе NVIDIA не избавилась. Компания заявила, что теперь производители ноутбуков указывают больше информации о «железе», чем когда-либо, в том числе показатель TGP, частоту и поддержку функций. Поэтому отсутствие брендинга Max-Q якобы не должно вводить покупателя в заблуждение.

То есть отныне лучший способ проверить производительность ноутбука с видеокартой RTX — посмотреть TDP GPU в списке характеристик устройства. Чем ниже TDP, тем ниже будет производительность видеокарты.