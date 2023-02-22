Ноутбуки и планшеты
13:41, 22 февраля 2023
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NVIDIA RTX 4060, Core i9 и 1 ТБ SSD за 1600 долларов: ASUS представила игровой ноутбук ROG Magic Classic

Жирный жир

Компания ASUS представила в Китае свои новые игровые ноутбуки — ROG Magic 16 Classic Edition и Magic 16 2023.

NVIDIA RTX 4060, Core i9 и 1 ТБ SSD за 1600 долларов: ASUS представила игровой ноутбук ROG Magic Classic

Фото: ITHome

Старшая версия, ROG Magic 16 Classic Edition, оснащён процессором Intel Core i9-13900H 13-го поколения, видеокартой NVIDIA RTX 4070 и 16 ГБ оперативки вместе с внутренним накопителем на 1 ТБ.

Более простая модель, ROG Magic 16, получил всё то же самое, кроме видеокарты — в него установили RTX 4060.

NVIDIA RTX 4060, Core i9 и 1 ТБ SSD за 1600 долларов: ASUS представила игровой ноутбук ROG Magic Classic

ITHome

Отметим, что оба ноутбука оснащены 16-дюймовым экраном Nebula с разрешением 2560 x 1600 пикселей и 100% охватом цветовой гаммы P3 с максимальной яркостью до 500 кд/м2.

Что же касательно стоимости, то ASUS ROG Magic 16 Classic Edition оценили в 2000 долларов, а более простую модель в 1600 долларов.

Источник:ITHome
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