NVIDIA RTX 4060, Core i9 и 1 ТБ SSD за 1600 долларов: ASUS представила игровой ноутбук ROG Magic Classic

Отметим, что оба ноутбука оснащены 16-дюймовым экраном Nebula с разрешением 2560 x 1600 пикселей и 100% охватом цветовой гаммы P3 с максимальной яркостью до 500 кд/м2.

Что же касательно стоимости, то ASUS ROG Magic 16 Classic Edition оценили в 2000 долларов, а более простую модель в 1600 долларов.