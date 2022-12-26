NVIDIA выпустила комплект с дезодорантом, гелем для душа и... ноутбуком

16:58, 26 декабря 2022
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NVIDIA выпустила комплект с дезодорантом, гелем для душа и... ноутбукомПодарок мечты
NVIDIA выпустила подарочный набор SPHYNX: Ampere. На первый взгляд в нём есть только дезодорант и гель для душа, но на самом деле коробка таит в себе нечто большее.
Фото: NVIDIA
Внутри также упакован ноутбук ASUS TUF Dash F15 или Acer Nitro 5. В первом установлен процессор Intel Core i5 и видеокарта NVIDIA RTX 3050, а во втором — Intel Core i7 и RTX 3060.
Данный набор нельзя будет купить в магазинах. NVIDIA разыграет «ограниченное количество в социальных сетях».