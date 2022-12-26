NVIDIA выпустила комплект с дезодорантом, гелем для душа и... ноутбуком

Внутри также упакован ноутбук ASUS TUF Dash F15 или Acer Nitro 5. В первом установлен процессор Intel Core i5 и видеокарта NVIDIA RTX 3050, а во втором — Intel Core i7 и RTX 3060.

Данный набор нельзя будет купить в магазинах. NVIDIA разыграет «ограниченное количество в социальных сетях».