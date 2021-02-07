NVIDIA запретила производителям ноутбуков скрывать данные о производительности видеокарт

СМИ сообщили, что NVIDIA начала требовать от OEM-производителей, чтобы они раскрывали TGP и тактовую частоту видеокарт в составе ноутбуков пользователям.

Это должно помочь избежать ситуаций, когда пользователь покупает ноутбук с RTX 3080, показатель TGP которой равен 80 Вт, а получает устройство менее мощное, чем ноутбук с RTX 3060, показатель TGP которой равен 115 Вт.