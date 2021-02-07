Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:30
NVIDIA запретила производителям ноутбуков скрывать данные о производительности видеокарт
Наконец всё станет прозрачнее
В последние недели разгорался скандал вокруг того, что производители ноутбуков перестали указывать индексы Max-Q и Max-P в описании устройств. Эти индексы указывали на особую версию видеокарты в составе ноутбука. Без них покупатель может оказаться в неловкой ситуации, купив устройство, которое не соответствует ожидаемым характеристикам. NVIDIA рекомендовала производителям ноутбуков указывать в документации точные характеристики видеокарты, чтобы решить проблему. Но большинство производителей этого не делали. Теперь NVIDIA запретила им так поступать.
СМИ сообщили, что NVIDIA начала требовать от OEM-производителей, чтобы они раскрывали TGP и тактовую частоту видеокарт в составе ноутбуков пользователям.
Это должно помочь избежать ситуаций, когда пользователь покупает ноутбук с RTX 3080, показатель TGP которой равен 80 Вт, а получает устройство менее мощное, чем ноутбук с RTX 3060, показатель TGP которой равен 115 Вт.