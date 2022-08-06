Обновилась ОС для слабых ноутбуков. Чем может похвастаться ChromeOS 104

В ChromeOS 104 появились темные и светлые темы, которые затрагивают все аспекты пользовательского интерфейса. К ним относятся панель задач, меню “Пуск”, приложение "Файлы", а также фоны различных страниц настроек. Google также создала обои, которые "тонко переходят от светлого к темному" в зависимости от установленной темы.

Месяц и день теперь отображаются слева от времени. При нажатии открывается месячный календарь с возможностью нажать на день, чтобы увидеть все связанные с ним события.

Переработали лаунчер, который стал более компактным и не занимает весь экран. Кроме того, улучшился поиск приложений в Play Store.

В 104-й версии ChromeOS появилось более полнофункциональное приложение "Галерея", которое может открывать PDF-файлы с возможностью заполнения форм, подписывать документы и делать текстовые аннотации, например, подчеркивания.

В этом обновление теперь можно установить тему устройства (доступна автоматическая смена) и экранную заставку с тремя стилями.